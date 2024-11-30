Под Переславлем в аварии погибли водитель и пассажир

В Ярославской области на трассе М-8 произошла тройная авария, в которой два человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным ведомства, в районе 16 часов 30 ноября в Переславском округе водитель автомобиля Renault Fluence в нарушение ПДД выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной «Газель». После этого с «Газелью» столкнулся и автомобиль «Kia Rio».

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель автомобиля "Газель" с травмами госпитализирован в больницу»,— сообщили в УМВД.

На месте аварии находятся сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Алла Чижова