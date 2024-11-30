В Нижнем Тагиле открыли Новый молодежный театр после ремонта за 317 млн рублей

В Нижнем Тагиле открыли здание Нового молодежного театра 1939 года постройки после реконструкции за 317,5 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. С сентября 2022 года были выполнены работы по замене крыши, окон, систем отопления, электричества, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, проведены фасадные и внутренние отделочные работы. «Установлена архитектурная подсветка здания, проведено благоустройство территории, оборудованы места для маломобильных зрителей»,— отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 4 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным департамента, в здании провели перепланировку. В частности, в театре появились гримерные, режиссерская комната с оборудованием для управления звуком и светом, акустическая система. «Выделено место для конференц-зала и театрального кафе. Интерьеры выполнены в стиле лофт»,— добавили в ведомстве.

Василий Алексеев