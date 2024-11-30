В Сысерти при лобовом столкновении Kia с микроавтобусом погибла пассажир

Водитель Kia на большой скорости вылетела на встречную полосу 23 км автодороги Арамиль-Андреевка и столкнулась с микроавтобусом Ford, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП погибла пассажир Kia, которая получила травмы не совместимы с жизнью и скончалась на месте аварии. Водитель Kia в тяжелом состоянии госпитализирована в Сысертскую ЦРБ»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, водитель Kia имеет водительский стаж 14 лет, к административной ответственности ранее не привлекалась. «В каком состоянии она находилась в момент происшествия будет установлено в ходе освидетельствования, которое проведут по месту госпитализации»,— отметили в пресс-службе.

Водитель Ford пояснил полицейским, что двигался с заправки, неожиданно увидел Kia, который занесло, и резко затормозил, однако столкновения избежать не удалось. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, проводят процессуальные действия. По данному факту назначено проведение расследования»,— сообщили в ГИБДД.

Василий Алексеев