Выставка Исаака Левитана, опера «Пиковая дама» и Сергей Пенкин

В Ярославле в период с 30 ноября по 8 декабря можно посетить оперу «Пиковая дама» и концерт Сергея Пенкина, посмотреть на работы Исаака Левитана из собрания Русского музея и послушать историю Ярославля на конференции. Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера "Пиковая дама"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Опера "Пиковая дама"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

1 декабря в ДК им. Добрынина с сольной программой «Стихия» выступит певица Юлия Савичева. На концерте прозвучат песни из одноименного альбома и хиты разных лет, среди которых «Если в сердце живет любовь», «Высоко», «Привет». Стоимость билетов — от 1,5 до 4,2 тыс. руб.

1 декабря во Дворце молодежи в Ярославле выступит группа Reflex с солисткой Ириной Нельсон. Она исполнит известные композиции: «Сойти с ума», «НонСтоп», «Люблю» и другие хиты. Стоимость билета — от 1,5 до 3,5 тыс. руб.

В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» с 1 по 10 декабря пройдут «Некрасовские дни». 1 декабря гостей приглашают на экскурсию по экспозиции «Не бойся горького забвенья» и показ фильма «Тайна парадного портрета». 4 декабря можно посетить программу «Чему и как учили в школе более 100 лет назад», 6 декабря — открытие выставки «Щелыково: прошлое и настоящее» и спектакль «Осенняя скука». Мероприятия проводятся на безвозмездной или льготной основе по предварительной записи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карабиха

Фото: Министерство культуры Ярославской области Карабиха

Фото: Министерство культуры Ярославской области

3 декабря в Ярославской филармонии московский коллектив Three Sticks представит концертную программу «Вселенная саундтреков». На концерте прозвучат произведения Уильямса, Эйнауди, Циммера из фильмов и игр. Стоимость билетов — от 400 д 1000 руб.

3 декабря на сцене КЗЦ «Миллениум» прозвучит опера «Пиковая дама». Это совместный проект Большого и Мариинского театров. Музыкальный руководитель и дирижер — народный артист России Валерий Гергиев. Стоимость билетов — от 800 до 5000 руб.

В ДК им. Добрынина 5 декабря состоится выступление шансонье Алексея Брянцева. Певец, полюбившийся многим благодаря своему уникальному голосу – бас-баритону, исполнит новые композиции и свои хиты, а также дуэты. В своих композициях артист чаще всего обращается к теме любви и отношений. Стоимость билета – от 1,8 до 3,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей истории города Ярославля Фото: Музей истории города Ярославля

5 и 6 декабря в Музее истории города Ярославля пройдет конференция «История Ярославля: люди, события, свидетельства». Она приурочена к дню памяти первого директора музея Владимира Извекова. В программе доклады «Гробница ярославских святых князей Василия и Константина» Дмитрия Полознева, «Выемка: когда и для чего она на самом деле устроена» Дмитрия Чекмасова, «Ярославцы все красавцы…: антропологический портрет ярославцев первой половины XIX века» Нины Обнорской, «Статистические показатели поднадзорной проституции в Ярославле в середине XIX – начале XX вв.» Глеба Карандашева и ряд других. Вход свободный.

С 6 декабря в Ярославском художественном музее откроется выставка работ Исаака Левитана из собрания Государственного Русского музея. На выставке представят этюды и картины по впечатлениям от природы Подмосковья, Крыма, Плеса, Удомли и Сенежа, а также Италии. По выходным будут проходить сборные экскурсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский художественный музей

Фото: официальный сайт Ярославского художественного музея Ярославский художественный музей

Фото: официальный сайт Ярославского художественного музея

7 декабря на сцене Дворца молодежи ярославцы смогут увидеть музыкальную комедию «Новая помада». «Ироничные истории из жизни каждой современной девушки. Монологи о влюбленности, ревности, женских тренингах, разводе, детях и других заботах под соусом сочных композиций от веселого квартета музыкантов. Если обожаешь стендап, но к шуткам ниже пояса душа не лежит, тебе точно сюда!»,— рассказывают организаторы. Стоимость билетов — от 900 до 2300 руб.

В КЗЦ «Миллениум» 8 декабря выступит заслуженный артист России Сергей Пенкин. Артист представляет свою 20-ю музыкальную программу и исполняет три свежие песни – «Нам не избежать любви», «Не люби меня» и «Сияй». Стоимость билета – от 2,3 до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пенкин

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Сергей Пенкин

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

8 декабря в Ярославле на «Арене-2000» хоккейный клуб «Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стоимость билетов — 1,4 тыс. руб.

8 декабря в ДК им. Добрынина покажут спектакль о любви «Иллюзия счастья». В ролях актриса Ольга Ломоносова, заслуженные артистки России Галина Петрова и Агриппина Стеклова.

«Диана — счастливая парижанка, у которой есть все, что необходимо для безоблачной жизни: успешная карьера, эффектная внешность и, что важно, искренне преданный ей и горячо любимый красавец-мужчина. Неожиданная идея, внезапный разрыв, смертельный диагноз, порочная профессия, тайный сговор, коварное заблуждение, обман, эффектное разоблачение...»,— анонсируют организаторы. Стоимость билетов — от 2,1 до 4 тыс. руб.