В Ярославле арестовали подозреваемого в растлении малолетних

29 ноября суд в Ярославле арестовал мужчину, обвиняемого в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

По данным следствия, само преступление было совершено 7 июня этого года у дома 29 на улице Чкалова. Мужчина обнажился перед малолетними девочками, произошло это в середине дня. Родители написали заявление в правоохранительные органы. Сотрудники следственного комитета нашли видеозаписи с камер наблюдения, которые запечатлели возможного преступника.

Сразу установить подозреваемого не удалось, тогда изображение мужчины и составленный на его основе портрет были распространены в СМИ, социальных сетях и родительских чатах. Подозреваемого опознал близкий человек, в результате чего и произошло задержание.

Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте, которое было удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается.

Антон Голицын