ГИБДД провела рейд по выявлению пьяных водителей в Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы устроили проверку водителей на трезвость, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В ходе мероприятия был задержан 25-летний мужчина в селе Бердюжье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Водитель был сильно пьян, даже говорить связно не мог. От прохождения освидетельствования он отказался. В этом году селянин уже задерживался за пьяное вождение. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а его автомобиль конфискации»,— отметили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции сообщили, что в ходе рейда в Тюмени «пьяных не было», однако двух автомобилистов привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

«Выявлен один водитель, незаконно пребывающий на территории РФ. Он доставлен в отдел полиции»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев