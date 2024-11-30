В Казани за сутки произошло 259 ДТП, 4 с пострадавшими

В пятницу, 29 ноября, в Казани произошло 259 ДТП, в четырех из них пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Среди ДТП с пострадавшими — одно падение пассажира в общественном транспорте, два столкновения автомобилей из-за несоблюдения дистанции и один наезд на препятствие при перестроении.

Кроме того, за сутки сотрудники ГИБДД задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также трех человек, которые не имели права управления транспортным средством. В отделы полиции доставили двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Анар Зейналов