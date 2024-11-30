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В субботу в Татарстане ожидается мокрый снег и гололедица

В субботу, 30 ноября, в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер ожидается западный со скоростью 6-11 м/с, днем местами возможны порывы до 13 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 1...-6, максимальная температура воздуха днем 2...+2. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, местами сильная, накат.

Анар Зейналов

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