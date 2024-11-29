Татарстанец предстанет перед судом за незаконное производство наркотиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Информация об этому опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своими соучастниками организовал нарколабораторию на территории Лаишевского района республики. С декабря 2023 года по 5 февраля 2024 года соучастники производили наркотики и пытались незаконно сбыт запрещенных веществ.

Влас Северин