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Татарстанец предстанет перед судом за незаконное производство наркотиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Информация об этому опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своими соучастниками организовал нарколабораторию на территории Лаишевского района республики. С декабря 2023 года по 5 февраля 2024 года соучастники производили наркотики и пытались незаконно сбыт запрещенных веществ.

Влас Северин

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