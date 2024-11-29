На Кубани эвакуируют жителей хутора из-за неразорвавшегося беспилотника

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района проводится временная эвакуация жителей из-за ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Жителей доставят в пункт временного размещения, расположенный в местном Доме культуры.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские средства ПВО отразили атаку беспилотников на Краснодарский край. Утром в огороде частного дома в хуторе был найден неразорвавшийся БПЛА. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы.