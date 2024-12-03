Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Владимир Маковский. Диалоги»

Дата: до 29 декабря Место: галерея «Артефакт»

Период становления Маковского как живописца пришелся на 1870-е и 1880-е годы. Экспозиция включает более 40 живописных и графических работ из частных собраний. Часть этих произведений будет представлена широкой аудитории впервые. Главным событием выставки станет редкая возможность увидеть вместе две парные картины — «В трактире» и «В харчевне», которые последний раз экспонировались вместе 130 лет назад на XV Передвижной выставке 1887 года. Кроме того, некоторые работы будут показаны публике впервые после их демонстрации на выставках в Москве и Санкт-Петербурге в конце XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Маковский «На пароходе», 1902

Владимир Маковский «На пароходе», 1902



«Иосиф Бродский. Место не хуже любого»

Дата: до 12 января Место: Еврейский музей и центр толерантности

Выставка посвящена передвижениям Иосифа Бродского по миру с момента его отъезда из Советского Союза. Экспозиция включает шесть разделов, освещающих основные маршруты путешествий поэта: Великобритания, США, Швеция и Италия. В новых местах проживания Бродскому приходилось адаптироваться к новым условиям, но каждый раз он невольно воссоздавал вокруг себя ту самую атмосферу «полутора комнат» (так он называл родной дом, коммунальную квартиру в Ленинграде). Эта идея стала основой концепции выставки, которая показывает, как этот «модуль существования» — кабинет с определенными чертами — повторялся в разных частях света.

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«Новое общество художников»

Дата: до 26 января Место: Музей русского импрессионизма

Новое общество художников — творческое объединение, возникшее в начале XX века. Оно отличалось демократичным подходом: здесь мирно сосуществовали разнообразные стили и направления, а произведения Александра Бенуа могли находиться рядом с работами Василия Кандинского. В экспозицию вошли живопись и графика основателей общества — Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос-Кардовской, а также работы Кустодиева, Щусева, Врубеля и других. Работы, передающие настроения и мотивы Серебряного века, будут сопровождать выдержки из произведений Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Александра Блока и Михаила Кузмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Бобровский «Портрет Самойловой», 1912

Григорий Бобровский «Портрет Самойловой», 1912



ТЕАТР

«Чайка»

Дата: 9 и 24 декабря Место: МХТ имени Чехова

Одна из главных пьес в репертуаре Чехова — именно силуэт чайки стал символом МХТ. Премьера спектакля состоялась в 1896 году на сцене Александринского театра — и стала провалом. В 1898 году за постановку взялся Немирович-Данченко, и с первого же показа пьесу ждал оглушительный успех. С тех пор «Чайка» стала одним из главных театральных произведений, а Чехов зарекомендовал себя как талантливый и востребованный драматург. В версии режиссера Константина Хабенского роли играют Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Денис Парамонов и другие.

«Скотный двор»

Дата: 13, 14, 21 и 25 декабря Место: театр «Модерн»

«Скотный двор» — повесть Джорджа Оруэлла, знаменитого драматурга и мастера антиутопий. Режиссером версии театра «Модерн» стал Юрий Грымов, пьесу же написала Марина Сулчани. Грымов утверждает, что сам он остается «страшным противником революций», и убежден: к любым положительным изменениям можно прийти только через эволюцию. Этот посыл он и попытался донести со сцены. Главные роли исполнили Александр Колесников, Александр Сериков, Александр Борисов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Скотный двор»

Спектакль «Скотный двор»



«История Кая и Герды»

Дата: 25–31 декабря Место: Большой театр

Опера Сергея Баневича впервые была поставлена на сцене Мариинского театра (тогда Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова) в 1980 году. В Большом она была впервые представлена в 2014 году и с тех пор регулярно появляется в программе театра. В основу оперы легла сказка «Снежная королева», однако авторы немного переиначили оригинал. Например, добавили персонажа-рассказчика — Фонарщика, чтобы он в доступной манере объяснял юным зрителям, что происходит на сцене. Роль Кая исполняет Юрий Городецкий, Герды — Анна Аглатова.