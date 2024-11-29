В Рыбинске при ремонте моста погиб рабочий

В Рыбинске следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в ходе капитального ремонта моста через Волгу. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Сегодня днем при проведении земляных работ на рабочих сошел грунт, в результате чего один человек погиб, второго с травмами увезли в больницу. На месте произошедшего работают следователи.

«Рыбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда в связи с обнаружением тела рабочего»,— сообщили в ведомстве.

Подрядчиком работ по ремонту моста является АО «ГК "ЕКС"». Напомним, что в сентябре 2024 года с моста упал находившийся в опьянении местный житель. Он погиб.

Алла Чижова