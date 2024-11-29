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Прокуратура начала проверку после стрельбы в Тюмени

Прокуратура Тюменской области начала процессуальную проверку по факту стрельбы возле многоквартирного жилого дома в Тюмени по ул. Сергея Джамбровского, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным местных СМИ, компания молодых людей сначала танцевала на улице под громкую музыку, после чего один из них достал пистолет и начал стрелять в воздух.

В региональной прокуратуре подчеркнули, что сейчас устанавливаются обстоятельства и участники происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Шараева

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