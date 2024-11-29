В Рыбинске вынесли приговор за мошенничество при строительстве детсада

Рыбинский городской суд приговорил генерального директора ООО «Викстрой» Сергея Крутикова к одному году принудительных работ за мошенничество при строительстве детского сада на улице Новоселов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новый детский сад сдавали в декабре 2021 года. Суд установил, что руководитель подрядной организации внес в акт выполненных работ сведения об установке в детском саду сушильной машины и канализационного затвора с электроприводом под трубы. Однако в действительности оборудование не покупалось и не устанавливалось, а деньги на это из бюджета Рыбинска выделялись.

Суд признал виновным гендиректора по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, но посчитал возможным заменить его на один год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Приговор в силу не вступил.

Напомним, что в детском саду после сдачи выявили протечки кровли, отслоение штукатурки и другие дефекты. Контракт был расторгнут в связи с непредоставлением подрядчиком гарантийных обязательств. Однако работы были оплачены почти в полном объеме — 192,4 из 193,9 млн руб.

Алла Чижова