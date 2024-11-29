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В Ростовской области не хватает около 30 тысяч мусорных контейнеров

Нехватка контейнеров для сбора мусора в Ростовской области составляет почти 30 тыс. штук. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

По словам Виктории Абрамченко, одна из самых острых проблем Ростова — отсутствие одного хозяина контейнерной площадки.

Она отметила, что для решения проблемы Команда сенаторов и депутатов подготовила законопроект, по которому каждый регион сможет выбирать, кто будет отвечать за создание и обслуживание контейнерных площадок: муниципалитет или региональный оператор. Кроме того, согласно законопроекту, каждый регион сможет предусматривать средства и доводить их через субсидии муниципалитетам.

Ева Китаева

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