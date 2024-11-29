В Ростовской области девять подростков награждены медалями за мужество

Девятерым подросткам в Ростовской области вручены памятные медали «За проявленное мужество». Торжественная церемония прошла в стенах исторического парка «Россия — моя история», сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Школьники Семен Гукасян, Геннадий Лазарев, Максим Лайер, Алексей Гаршин, Андрей Богданов, Дамир Абгарян и Илья Скориков — вместе со взрослыми предотвратили распространение огня на жилые дома в Шахтах, потушив до приезда пожарных пламя на 600 кв. м. 15-летний Егор Вдовенков из Батайска помог выбраться упавшему в канаву мужчине, сохранив ему жизнь. А 13-летняя Татьяна Подгорная спаслась сама и вытащила младшего брата из горящего дома в станице Егорлыкской.

Дмитрий Ковалевский