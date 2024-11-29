Диана Арбенина, «Суп из канарейки» и «Роковая партия»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты Дианы Арбениной с группой «Ночные снайперы», певицы Anna Asti и артиста NЮ. В театрах покажут спектакль «Суп из канарейки» и проведут литературные чтения поэмы Марины Цветаевой с участием народного артиста Евгения Князева. Горожанам представят выставку «Все на елку!» со старинным елочными игрушками и экспозицию «Зимней сказочной порой…» с пейзажами. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы «Злая: сказка о ведьме Запада», «Я слежу за тобой» и «Роковая партия».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце спорта «Юность» 2 декабря состоится концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы». Коллектив на выступлении исполнит многим хиты «Катастрофически», «31 весна», «Рубеж», «Столица», «Актриса», «Морячка» и многие другие. Стоимость билета – от 2,8 тыс. до 6,8 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

На ледовой арене «Трактор» 2 декабря выступит певица Anna Asti. Артистка приезжает в Челябинск в рамках концертного тура «Феникс». На выступлении она исполнит известные песни «Царица», «По барам», «Ночью на кухне», «Феникс» и многие другие, а также новые композиции. Стоимость билета – от 2,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

В MTC Live Холле 6 декабря пройдет концерт Юрия Николаенко, известного под псевдонимом NЮ. Исполнитель таких хитов, как «Веснушки», «Ми-6», «Без тебя фигово», «Твой поцелуй», «Безумный», «Я надеюсь», выступит с ними, а также с новыми песнями. Стоимость билета – от 1,9 тыс. до 5 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Спектакли

В театре драмы имени Наума Орлова 2 декабря покажут спектакль «Суп из канарейки». Герои спектакля прожили в гражданском браке 13 лет. Они наконец решились узаконить свои отношения в ЗАГСе, однако у них есть сомнения, поможет ли укрепить их связь. Когда до долгожданной регистрации остается пять минут, герои всерьез задумываются над своей будущей семейной жизнью. Главные роли в спектакле сыграют Игорь Скляр и Татьяна Васильева. Стоимость билета – от 1,8 тыс. до 3,8 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

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В концертном зале имени Сергея Прокофьева 6 декабря состоятся литературные чтения с участием народного артиста России Евгения Князева. Он прочитает главы из поэмы Марины Цветаевой «Феникс». Аккомпанировать Евгению Князеву будут музыканты на скрипке, флейте, гитаре и фортепиано. В программу чтений входит исполнение музыки композиторов Антонио Вивальди, Жака Оффенбаха, Георга Телемана, Генри Перселла, Георга Генделя и Эйтора Вилла-Лобоса. Стоимость билета – от 1,8 тыс. до 4,4 тыс. руб. Возрастное ограничение 12+.

Выставки

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В историческом музее Южного Урала 29 ноября открывается выставка «Все на елку!». На ней будут представлены старинные елочные украшения, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, открытки, маски и карнавальные костюмы. Выставка проработает до 26 января 2025 года. Стоимость билета – от 200 руб. Возрастного ограничения нет.

В Челябинском центре искусств с 4 декабря будет работать выставка «Зимней сказочной порой…». На ней покажут живописные и графические работы, скульптуры и декоративно-прикладное искусство на тему зимних праздников и забав. Выставка проработает до 5 января 2025 года. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах стартовали сеансы фильма «Злая: сказка о ведьме Запада». Он рассказывает историю дружбы двух ведьм из страны Оз — злой Эльфабы и доброй Глинды. Главные роли сыграли певица Ариана Гранде и Синтия Эриво. Возрастное ограничение 12+.

В кинотеатре имени Александра Пушкина 1 декабря покажут южнокорейский фильм «Я слежу за тобой». Согласно сюжету, Ко Чун Тэ работает риэлтором и имеет необычное хобби — следить за людьми. Он тайно проникает в их квартиры и изучает жизнь хозяев жилья. Во время очередной вылазки герой находит жительницу квартиры, известную блогершу, мертвой. Однако вскоре труп пропадает, а неизвестный начинает шантажировать Ко Чун Тэ, отправляя фотографии с места происшествия с его участием. Герой решает начать собственное расследование убийства. Фильм транслируется на корейском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета – 250 руб. Возрастное ограничение 18+.

В кинотеатрах Челябинска 5 декабря выходит в прокат фильм «Роковая партия». Он рассказывает об истории знаменитого шахматного поединка, который прошел в 1951 году между чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом на это звание Давидом Бронштейном. Главные роли сыграли Павел Рассомахин и Максим Линников. Возрастное ограничение 12+.

Ольга Воробьева