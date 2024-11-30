Прокуратура проверит данные о медленном ремонте котельной в Кургане

Прокурору Кетовского района дано поручение проверить информацию о возможном нарушении прав жителей поселка Курганской сельхозакадемии, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным СМИ, в поселке приостановлен ремонт котельной, в которой разобрали стену.

Судя по размещенному в средствах массовой информации видео, в котельной разобрали часть стены для замены оборудования. Новые котлы стоят возле здания. Как заявляют курганцы, стена находится в таком состоянии некоторое время. Монтаж котлов возможен при отключении отопления, и это необходимо сделать до сильных морозов, отмечают местные жители. Однако подрядчиком действия не предпринимаются, сотрудники котельной замерзают на работе.

Прокурору предстоит проверить все доводы, изложенные в СМИ, и после принять исчерпывающий комплекс мер для недопущения нарушения прав курганцев.

Виталина Ярховска