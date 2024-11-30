Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит данные о медленном ремонте котельной в Кургане

Прокурору Кетовского района дано поручение проверить информацию о возможном нарушении прав жителей поселка Курганской сельхозакадемии, сообщает региональное надзорное ведомство. По данным СМИ, в поселке приостановлен ремонт котельной, в которой разобрали стену.

Судя по размещенному в средствах массовой информации видео, в котельной разобрали часть стены для замены оборудования. Новые котлы стоят возле здания. Как заявляют курганцы, стена находится в таком состоянии некоторое время. Монтаж котлов возможен при отключении отопления, и это необходимо сделать до сильных морозов, отмечают местные жители. Однако подрядчиком действия не предпринимаются, сотрудники котельной замерзают на работе.

Прокурору предстоит проверить все доводы, изложенные в СМИ, и после принять исчерпывающий комплекс мер для недопущения нарушения прав курганцев.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...