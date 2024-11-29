Башкирия стала одним из лидеров по реализации нацпроектов

Башкирия признана одним из лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ, сообщил «Башинформ» со ссылкой на выступление вице-премьера России Марата Хуснуллина на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

С 2019 года в Башкирии построено более 3,14 млн кв. м жилья и 26 объектов инфраструктуры в рамках программы «Стимул», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда». В этом году планируется ввести еще 1,2 млн кв. метров жилья.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Рустем Газизов добавил, что в республике активно строятся объекты по программе «Стимул», включая семь новых объектов. Строительство ведется в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе.

Олег Вахитов