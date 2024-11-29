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Облсуд не выпустил из СИЗО экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему председателю комитета дорожного хозяйства регионального центра Ринату Кучитарова, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он останется под стражей как минимум до 21 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокаты Рината Кучитарова пытались обжаловать постановление Курчатовского районного суда Челябинска от 14 ноября, которым подсудимому был продлен срок содержания под стражей на три месяца. Сторона защиты просила избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, мотивируя позицию тем, что фигурант не намерен скрываться и мешать установлению истины по делу. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Рината Кучитарова задержали силовики в декабре 2022 года. С тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, По версии следствия, весной 2020 года глава комитета дорожного хозяйства Челябинска намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение проспекта Ленина, заключил с одной из компаний договор и ряд дополнительных соглашений к нему стоимостью более 97 млн руб., а затем оплатил невыполненные работы. Сумма ущерба муниципалитету, по данным следствия, превысила 32 млн руб. Ринат Кучитаров вину не признает.

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