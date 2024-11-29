Экс-замруководителя УФССП по Челябинской области обвиняют в получении взятки

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя УФССП России по региону Полины Захаровой. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2020 года госпожа Захарова с помощью ООО «Профессиональная группа» смогла на торгах приобрести квартиру на Комсомольском проспекте в Челябинске по сниженной цене, скидка составила свыше 230 тыс. руб. Взамен она сняла арест с расчетного счета организации и вернула удержанные в ходе исполнительного производства средства. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В ходе следствия на денежные средства, автомобиль Kia Rio и две квартиры обвиняемой на сумму свыше 11 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска