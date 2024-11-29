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В Магнитогорске отца осудили за гибель трехлетней дочери в ДТП

Агаповский районный суд признал виновным 33-летнего жителя Магнитогорска по п. п. «а» «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). За гибель трехлетней дочери в аварии отца приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в декабре 2023 года пьяный магнитогорец, лишенный прав, перевозил своих супругу и дочь в машине Nissan Fuga по дороге «Стерлитамак — Белорецк —Магнитогорск». Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем BMW Х3. В результате ДТП девочка погибла, супруге причинен легкий вред здоровью, водителю BMW — вред здоровью средней тяжести.

В ходе следствия отец вину в совершенном преступлении признал полностью. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года девять месяцев.

Виталина Ярховска

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