ФСБ задержала курганца за призывы к насилию в отношении полицейских

Сотрудники УФСБ России по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жителя регионального центра по подозрению в экстремистской деятельности. Он призывал в интернете применять насилие в отношении представителей правоохранительных органов, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, житель Кургана разместил в соцсети «ВКонтакте» в местной открытой группе комментарии, которые содержали призывы к применению насилия в отношении сотрудников полиции.

Следственные подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Зауральцу предъявлено обвинение. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.