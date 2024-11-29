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Башгосфилармония потратила свыше 39 млн рублей на форум России и Казахстана

На сайте госзакупок опубликована информация о 15 договорах между Башкирской государственной филармонией и подрядчиками на проведение форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Общая сумма закупок составила 39,2 млн руб., источники финансирования и имена поставщиков не раскрываются.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Наиболее дорогостоящей частью стало проведение культурной программы телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал», которая обошлась в 13,3 млн руб. Еще 12,3 млн руб. было потрачено на организацию торжественного приема и музыкального фестиваля «Голос дружбы народов».

В мероприятиях участвовали известные артисты, такие как заслуженный артист России Аскар Абдразаков и народный артист Башкирии Элвин Грей. Также в фестивале принимали участие коллективы Башкирского государственного академического театра оперы и балета и Республиканского центра народного творчества.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил с 26 по 27 ноября. Основной площадкой стал уфимский Дворец борьбы.

Идэль Гумеров

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