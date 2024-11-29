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В Ростове завершены работы на теплотрассе, из-за которой 27 домов остались без тепла

В Ростове завершены работы на теплотрассе по ул. Дебальцевской, из-за которой 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения. В течение четырех часов тепло начнет поступать в дома. Об этом сообщил и. о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

АО «Теплокоммунэнерго» завершает регулировку параметров теплоносителя. После проверки давления и температуры, управляющие компании начнут запуск тепла в домах.

Напомним, 28 ноября сотрудники АО «Теплокоммунэнерго» приступили к сварочным работам на теплотрассе большого диаметра.

Ева Китаева

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