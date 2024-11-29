На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области введут зимний скоростной режим с 1 декабря

«Автодор» с 1 декабря введет зимний скоростной режим на двух участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Ограничение скорости касается участков с 777 по 933 км в Миллеровском районе и с 1091 по 1119 км в Азовском районе.

На период действия зимнего режима, максимальная скорость движения легковых и грузовых автомобилей весом до 3,5 т на этих участках будет снижена со 110 км/ч до 90 км/ч.

Анастасия Казуков