В Ярославле готовятся к строительству крематория
В Ярославле собирается документация для строительства крематория. Об этом сообщает портал Yarnews cо ссылкой на руководителя АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексея Косогорова.
Воронежский крематорий
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О необходимости строительства крематория в городе говорят с начала 2024 года. Ранее сообщалось, что на это нужно порядка 200 млн руб., а таких денег в бюджете нет. Однако сейчас идут предпроектное обследование, оформление технического задания и сбор технической документации по строительству.
Для строительства крематория рассматриваются два места: в одном — свободный земельный участок, во втором — сооружение, которое возможно реконструировать. Как отметил господин Косогоров, окончательное решение еще не принято. Сейчас под Ярославлем работает один частный крематорий.