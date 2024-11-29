В Ярославле готовятся к строительству крематория

В Ярославле собирается документация для строительства крематория. Об этом сообщает портал Yarnews cо ссылкой на руководителя АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексея Косогорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский крематорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский крематорий

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О необходимости строительства крематория в городе говорят с начала 2024 года. Ранее сообщалось, что на это нужно порядка 200 млн руб., а таких денег в бюджете нет. Однако сейчас идут предпроектное обследование, оформление технического задания и сбор технической документации по строительству.

Для строительства крематория рассматриваются два места: в одном — свободный земельный участок, во втором — сооружение, которое возможно реконструировать. Как отметил господин Косогоров, окончательное решение еще не принято. Сейчас под Ярославлем работает один частный крематорий.

Алла Чижова