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В екатеринбургском «Эрмитаж-Урал» откроется выставка работ династии Туржанских

В Екатеринбурге откроется выставка работ четырех мастеров династии Туржанских, которая развивалась более ста лет. В большом выставочном зале «Эрмитаж-Урал» покажут более 200 работ, взятые из семейной коллекции и фонда музея, экспозиция будет работать с 30 ноября по 2 февраля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Леонард Туржанский родился в Свердловской области и работал в селе Малый Исток, его учителями были Валентин Серов, Константин Коровин, Алексей Степанов. Дело Леонида Туржанского продолжили Вадим, Ирина и Татьяна Туржанские. Каждый из художников работал в своем стиле, на выставке представлены деревенские и городские пейзажи, натюрморты с предметами, хранившимися в семье, изображения животных и портреты.

Многие работы были взяты из семейной коллекции, и им потребовалась серьезная реставрация. На части сохранены аутентичные рамы, которые также были отреставрированы. Представленные художники мало выставлялись при жизни или вовсе не имели собственных экспозиций.

Анна Капустина

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