Лед микропластик унесет

Процесс оседания микропластика в арктических льдах вполне естественен. И хотя пока не проводилось комплексных исследований концентрации микропластиковых частиц в арктических льдах, ученые считают, что присутствующие в них объемы пластика уже весьма приличные. По данным Института океанологии РАН, микропластик неоднократно обнаруживали в арктическом льду и снеге еще десятилетие назад. Так, в пяти районах Арктики, по маршруту движения полярных льдов от Берингова пролива до Шпицбергена, в 2014–2015 годах изучение кернов льда показало, что содержание частиц микропластика в них было около 12 тыс./л. Более поздние наблюдения, сделанные в Канадской Арктике, показали присутствие микропластика во льдах на уровне примерно 10 тыс./л. А в снегу некоторых труднодоступных районов на архипелаге Шпицберген содержание микропластика было выше 14 тыс./л.

В этих пяти районах Арктики нашли фрагменты 17 различных пластиковых материалов, включая как упаковочные, так и те, что входят в состав сигаретных фильтров, а также резину автопокрышек. При этом 67% найденных во льду частиц пластика имели размеры менее 50 мкм. «Эти мельчайшие частицы переносятся ветрами на огромные расстояния и опадают на поверхность льда и снега вместе с осадками, накапливаясь в них»,— говорит ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

Морской лед хорошо поглощает микропластиковые частицы и удерживает их, так как сам образуется постепенно. При образовании лед захватывает микропластик, а при таянии с повышением температуры воздуха высвобождает его. Эти цикличные изменения будут влиять на уровень загрязнения микропластиком в Арктике. «По мере образования морского льда в нем концентрируются частицы, которые менее плотные, чем морская вода, а содержание микропластика в морском льду оценивается на несколько порядков выше, чем в поверхностных водах,— говорит профессор МГУ Наталья Фролова.— Если морской лед может действовать как поглотитель, важно понять, как долго частицы будут удерживаться во льду и если они высвободятся, то где они окажутся. Следовательно, текущее и прогнозируемое сокращение площади и объема морского льда может привести к высвобождению захваченных частиц».