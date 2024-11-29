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Двое челнинцев потеряли 1,3 млн рублей на «удаленной подработке»

Двое жителей Набережных Челнов потеряли около 1,3 млн рублей, поверив мошенникам, обещавшим доход от удалённой подработки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Двое челнинцев потеряли 1,3 млн рублей на «удаленной подработке»

Двое челнинцев потеряли 1,3 млн рублей на «удаленной подработке»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Двое челнинцев потеряли 1,3 млн рублей на «удаленной подработке»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 69-летний пенсионер и 30-летняя женщина откликнулись на спам-сообщение о дополнительном заработке. Лжеспециалисты предложили им работу с условием открыть счёт и пополнить его баланс. Первые выплаты поступили, но вывести деньги оказалось невозможно. Мошенники потребовали дополнительных переводов, объясняя это необходимостью «разблокировки». В результате мужчина занял у знакомых около 800 тысяч рублей, а женщина оформила кредит и перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Ростовской, Нижегородской и Запорожской областях, а также в Башкортостане.

Анар Зейналов

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