Аромат и вкус гостеприимства

Гостиница «Астория» одна из старейших в Петербурге и одна из самых любимых гостями города. Во все времена своей 112-летней истории отель был неразрывно связан с жизнью города. «Астория» торжественно открылась 23 декабря 1912 года, то есть в Рождественский сочельник (Россия жила тогда по юлианскому календарю). Гостей поразила роскошь убранства, мраморная облицовка лестниц, общественные пространства в стиле модерн с элементами классицизма и, конечно, техническое оснащение номеров (их было 350, а сейчас 169). В комнатах имелись электрическая световая сигнализация для вызова прислуги, автоматическая система пылеудаления, вентиляция и городской телефон. В 150 номерах стояли ванны, в остальных — рукомойники с холодной и горячей водой, которая очищалась, проходя через систему фильтров. Лучшие европейские фирмы поставили для «Астории» свою продукцию: новогодние столы в ресторане украсили фарфоровая посуда Bauscher, столовое серебро Christofle, хрусталь St. Louis. А фарфор Императорского фарфорового завода с рисунком «кобальтовая клетка» стал одним из символов «Астории». Оснащение и обстановка были выполнены настолько добротно, что ремонт не требовался в течение нескольких десятков лет — отель пережил революцию и блокаду Ленинграда, не утратив атмосферы уюта и гостеприимства. Здесь по-прежнему жива традиция предлагать все самое лучшее, так же как и традиция красиво и весело проводить новогодние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на отель «Астория»

Фото: Astoria Вид на отель «Астория»

Фото: Astoria

В декабре у входа в «Асторию» выстраиваются наряженные елки, перила лестницы обвивают пышные гирлянды. В гостиной «Ротонда» открывается традиционная ежегодная рождественская ярмарка со сладкими подарками — от больших пряничных домиков, штолленов и кексов с разными начинками до шоколадных дедов морозов, конфет ручной работы и шоколадного медведя Бориса, символа отеля: в «Астории» есть собственный кондитерский цех площадью около 300 кв. м, где делают десерты и выпекают хлеб. В последний месяц уходящего года по субботам и воскресеньям (за исключением 28 декабря) в «Ротонде» выступает хор; праздничные песни прозвучат в живом исполнении также 30, 31 декабря и в канун Рождества 6 января. До 14 января в гостиной будет стоять живая четырехметровая пихта, оформленная при участии компании ALROSA Diamonds.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В ресторане отеля «Астория» Фото: Astoria Блюдо в ресторане отеля «Астория» Фото: Astoria Следующая фотография 1 / 2 В ресторане отеля «Астория» Фото: Astoria Блюдо в ресторане отеля «Астория» Фото: Astoria

Главный ресторан отеля приглашает встретить Новый год за праздничным ужином от шеф-повара Франсуа Кантена. Он начнется в 21:30 и будет включать пять курсов с комплиментом и пакетом напитков без ограничения. В качестве сопровождения гостям предложат номера-сюрпризы от шоу-балета и выступление Деда Мороза. Для детей можно будет сделать заказ а-ля карт из детского меню ресторана, а для самых маленьких организуют детскую комнату в отеле «Англетер», расположенном по соседству.

Интерьеры отеля «Астория»

Фото: Astoria

В ожидании праздников в отеле предлагают попробовать новое велнес-меню Just For You. Это часть программы Rocco Forte Nourish, адресованной приверженцам здорового образа жизни, которые не любят нарушать принципы правильного питания в путешествиях. Сбалансированное меню разработано совместно шеф-поваром отеля Франсуа Кантеном и шеф-поваром программы Just For You Романом Андроповым при участии диетолога. Севиче из дорадо с цитрусовым соусом, свежим грейпфрутом, редисом и кинзой (яркое и по цвету, и по вкусу) приготовлено по рецепту Кантена, а шеф-повар Just For You рекомендует карпаччо из цветной капусты и салат с индейкой су-вид. На горячее можно выбрать маринованную в лимоне и тимьяне жареную курицу с гремолатой и лечо или ризотто из полбы с зеленой спаржей, бобами эдамаме и сливочной страчателлой. Десерты из меню Just For You — это мусс из темного шоколада с малиной и песочным печеньем от шеф-кондитера «Астории» Екатерины Желваковой или фруктовый смузи от Романа Андропова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В номере отеля «Астория»

Фото: Astoria В номере отеля «Астория»

Фото: Astoria

Ну а лучшим подарком и воспоминанием об «Астории» станет фирменный аромат «Серебряная береза и черный перец» с логотипом отеля. Парфюм в виде ароматических свечей и диффузоров разработан английской компанией Stoneglow. «Мы искали аромат, который выражал бы суть русского гостеприимства, и таковым для нас оказался "Серебряная береза и черный перец". Ноты коньяка и дерзкого черного перца придают аромату теплоту, создавая гостеприимную атмосферу»,— объясняет символизм ингредиентов генеральный менеджер отеля Герольд Хельд. Именно поэтому аромат «Астории» запоминается надолго.

Нина Спиридонова