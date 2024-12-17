Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аромат и вкус гостеприимства

Петербургский отель «Астория»

Гостиница «Астория» одна из старейших в Петербурге и одна из самых любимых гостями города. Во все времена своей 112-летней истории отель был неразрывно связан с жизнью города. «Астория» торжественно открылась 23 декабря 1912 года, то есть в Рождественский сочельник (Россия жила тогда по юлианскому календарю). Гостей поразила роскошь убранства, мраморная облицовка лестниц, общественные пространства в стиле модерн с элементами классицизма и, конечно, техническое оснащение номеров (их было 350, а сейчас 169). В комнатах имелись электрическая световая сигнализация для вызова прислуги, автоматическая система пылеудаления, вентиляция и городской телефон. В 150 номерах стояли ванны, в остальных — рукомойники с холодной и горячей водой, которая очищалась, проходя через систему фильтров. Лучшие европейские фирмы поставили для «Астории» свою продукцию: новогодние столы в ресторане украсили фарфоровая посуда Bauscher, столовое серебро Christofle, хрусталь St. Louis. А фарфор Императорского фарфорового завода с рисунком «кобальтовая клетка» стал одним из символов «Астории». Оснащение и обстановка были выполнены настолько добротно, что ремонт не требовался в течение нескольких десятков лет — отель пережил революцию и блокаду Ленинграда, не утратив атмосферы уюта и гостеприимства. Здесь по-прежнему жива традиция предлагать все самое лучшее, так же как и традиция красиво и весело проводить новогодние праздники.

Вид на отель «Астория»

Вид на отель «Астория»

Фото: Astoria

Вид на отель «Астория»

Фото: Astoria

В декабре у входа в «Асторию» выстраиваются наряженные елки, перила лестницы обвивают пышные гирлянды. В гостиной «Ротонда» открывается традиционная ежегодная рождественская ярмарка со сладкими подарками — от больших пряничных домиков, штолленов и кексов с разными начинками до шоколадных дедов морозов, конфет ручной работы и шоколадного медведя Бориса, символа отеля: в «Астории» есть собственный кондитерский цех площадью около 300 кв. м, где делают десерты и выпекают хлеб. В последний месяц уходящего года по субботам и воскресеньям (за исключением 28 декабря) в «Ротонде» выступает хор; праздничные песни прозвучат в живом исполнении также 30, 31 декабря и в канун Рождества 6 января. До 14 января в гостиной будет стоять живая четырехметровая пихта, оформленная при участии компании ALROSA Diamonds.

Предыдущая фотография
В ресторане отеля «Астория»

В ресторане отеля «Астория»

Фото: Astoria

Блюдо в ресторане отеля «Астория»

Блюдо в ресторане отеля «Астория»

Фото: Astoria

Следующая фотография
1 / 2

В ресторане отеля «Астория»

Фото: Astoria

Блюдо в ресторане отеля «Астория»

Фото: Astoria

Главный ресторан отеля приглашает встретить Новый год за праздничным ужином от шеф-повара Франсуа Кантена. Он начнется в 21:30 и будет включать пять курсов с комплиментом и пакетом напитков без ограничения. В качестве сопровождения гостям предложат номера-сюрпризы от шоу-балета и выступление Деда Мороза. Для детей можно будет сделать заказ а-ля карт из детского меню ресторана, а для самых маленьких организуют детскую комнату в отеле «Англетер», расположенном по соседству.

Интерьеры отеля «Астория»

Интерьеры отеля «Астория»

Фото: Astoria

В ожидании праздников в отеле предлагают попробовать новое велнес-меню Just For You. Это часть программы Rocco Forte Nourish, адресованной приверженцам здорового образа жизни, которые не любят нарушать принципы правильного питания в путешествиях. Сбалансированное меню разработано совместно шеф-поваром отеля Франсуа Кантеном и шеф-поваром программы Just For You Романом Андроповым при участии диетолога. Севиче из дорадо с цитрусовым соусом, свежим грейпфрутом, редисом и кинзой (яркое и по цвету, и по вкусу) приготовлено по рецепту Кантена, а шеф-повар Just For You рекомендует карпаччо из цветной капусты и салат с индейкой су-вид. На горячее можно выбрать маринованную в лимоне и тимьяне жареную курицу с гремолатой и лечо или ризотто из полбы с зеленой спаржей, бобами эдамаме и сливочной страчателлой. Десерты из меню Just For You — это мусс из темного шоколада с малиной и песочным печеньем от шеф-кондитера «Астории» Екатерины Желваковой или фруктовый смузи от Романа Андропова.

В номере отеля «Астория»

В номере отеля «Астория»

Фото: Astoria

В номере отеля «Астория»

Фото: Astoria

Ну а лучшим подарком и воспоминанием об «Астории» станет фирменный аромат «Серебряная береза и черный перец» с логотипом отеля. Парфюм в виде ароматических свечей и диффузоров разработан английской компанией Stoneglow. «Мы искали аромат, который выражал бы суть русского гостеприимства, и таковым для нас оказался "Серебряная береза и черный перец". Ноты коньяка и дерзкого черного перца придают аромату теплоту, создавая гостеприимную атмосферу»,— объясняет символизм ингредиентов генеральный менеджер отеля Герольд Хельд. Именно поэтому аромат «Астории» запоминается надолго.

Нина Спиридонова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...