В Ростове подрядчиков по содержанию дорожной сети приговорили к 1,5 годам лишения свободы

Кировский районный суд приговорил основного подрядчика и субподрядчика по содержанию улично-дорожной сети Ростова к одному году и шести месяцам лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что генеральный директор ООО «М-стандарт-Юг» Иван Гуляренко и генеральный директор ООО «Тактика-групп» Александр Гуляренко изготовили поддельные распоряжения о переводе средств на сумму более 4 млн руб. при осуществлении работ в рамках муниципального контракта по обслуживанию объектов улично-дорожной сети города. Стоимость контракта на период 2023-2025 гг. составляла 9 млрд руб.

Противоправные действия позволили обвиняемым через подконтрольные счета обналичивать бюджетные средства, поступающие ООО «М-стандарт-Юг» в рамках контракта.

Осужденным также назначен штраф в доход государства в размере 150 тыс. руб.

Ева Китаева