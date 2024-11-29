Систему управления автоматикой железнодорожной станции нового поколения ввели в эксплуатацию на СЖД

На Северной железной дороге завершена опытная эксплуатация системы управления стрелками и станционными светофорами — микропроцессорной централизации нового поколения МПЦ-ЭЛ-20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Система разработана в рамках программы импортозамещения РЖД, ее вычислительный комплекс создан на базе российских процессоров. Она оснащена функцией самодиагностики, позволяет максимально автоматизировать управление движением поездов, снизить влияние человеческого фактора.

На станции Пантелеево в Ярославской области железнодорожники совместно с производителями с апреля 2023 года по октябрь 2024 года тестировали и дорабатывали оборудование и программное обеспечение системы.

Теперь она принята в постоянную эксплуатацию и рекомендована для применения.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога