Систему управления автоматикой железнодорожной станции нового поколения ввели в эксплуатацию на СЖД
На Северной железной дороге завершена опытная эксплуатация системы управления стрелками и станционными светофорами — микропроцессорной централизации нового поколения МПЦ-ЭЛ-20.
Фото: Пресс-служба СЖД
Система разработана в рамках программы импортозамещения РЖД, ее вычислительный комплекс создан на базе российских процессоров. Она оснащена функцией самодиагностики, позволяет максимально автоматизировать управление движением поездов, снизить влияние человеческого фактора.
На станции Пантелеево в Ярославской области железнодорожники совместно с производителями с апреля 2023 года по октябрь 2024 года тестировали и дорабатывали оборудование и программное обеспечение системы.
Теперь она принята в постоянную эксплуатацию и рекомендована для применения.
ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога
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