Суд продлил конкурсное производство в АО «Южуралмост»

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Южуралмост» (Магнитогорск) еще на полгода, до 29 мая 2025 года. Соответствующее ходатайство конкурсного управляющего должника было удовлетворено на заседании 28 ноября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Бывший крупный дорожный подрядчик был признан банкротом в начале июня 2023 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заявление о несостоятельности АО «Южуралмост» направило ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск) из-за долга в сумме 72,5 млн руб. Недавно суд решил в связи с вновь открывшимися обстоятельствами повторно рассмотреть заявление ФНС о восстановлении срока пропущенной исковой давности и включении в реестр требований кредиторов 457,3 млн руб. Это сумма штрафа, назначенного «Южуралмосту» ФАС России за участие в сговоре с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона на торгах по ремонту и строительству дорог.