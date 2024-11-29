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Из Уфы в Москву будет курсировать двухэтажный поезд

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии анонсировало замену вагонов поезда №391/392 (Челябинск — Москва — Челябинск) на двухэтажные. Первый рейс обновленного состава запланирован на 13 декабря (выезд из Челябинска), в обратном направлении он поедет 15 декабря.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Маршрут поезда состоит из станций Миасс, Златоуст, Кропачево, Уфа, Кандры, Туймазы, Бугульма и других остановок.

В двухэтажных вагонах оборудованы кондиционеры, биотуалеты, розетки для зарядки гаджетов. В одном из вагонов есть подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров. Попасть в купе можно будет с помощью специальной магнитной карты.

Из Уфы каждые два дня курсирует двухэтажный поезд №357 (Уфа — Самара — Имеретинский курорт).

Идэль Гумеров

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