В Бурятии из-за аномального потепления отменены очные занятия в школах

Более 80 тыс. учеников из 77 школ пяти районов Бурятии переведены сегодня, 29 ноября, на дистанционное обучение. Как сообщила пресс-служба правительства Бурятии, такое решение принято в связи с аномально теплой погодой, из-за которой происходит «обильное таяние снега и образование гололеда».

«Частично отменены очные занятия в школах Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов, а также полностью в городе Улан-Удэ»,— говорится в сообщении.

В администрации Улан-Удэ «Ъ» рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы, а горожанам — не пользоваться личным транспортом и по возможности не выходить на улицу. По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня в республике температура воздуха прогреется до +3°C.

Влад Никифоров, Иркутск