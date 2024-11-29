ВВП Турции в третьем квартале рос хуже прогнозов из-за высоких процентных ставок

Статистическое управление Турции сообщило, что по итогам третьего квартала ВВП страны вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Reuters. Специалисты ожидали роста на 2,4–2,5%. По сравнению со вторым кварталом ВВП сократился на 0,2%.

Опрошенные Bloomberg экономисты полагают, что на динамику турецкого ВВП оказывают сдерживающее влияние высокие процентные ставки, которые власти страны вынуждены поддерживать, чтобы замедлить инфляцию.

В настоящее время базовая учетная ставка рефинансирования ЦБ Турции составляет 50%. Инфляция в стране в октябре составила 48,6% в годовом исчислении. Месяцем ранее инфляция была еще выше — 49,4%. Власти Турции полагают, что рост цен будет замедляться, составив по итогам текущего года 44%, а в 2025 году — 21%.

Евгений Хвостик