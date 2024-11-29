Двухкомнатные квартиры стали самыми популярными на первичном рынке недвижимости

В Челябинске в ноябре доля спроса на двухкомнатные квартиры в новостройках составляет 38%, на однокомнатные — 20%. В целом по России эти показатели находятся на уровне 35% и 31% соответственно, сообщает «Авито.Недвижимость».

Стоимость первичного жилья в городе в зависимости от количества комнат различается на 2,7 млн руб. Если средняя цена однокомнатной квартиры составляет 5,1 млн руб., то двухкомнатной — 7,8 млн руб. При этом в целом по стране стоимость такого жилья — 6,5 млн руб. и 9,3 млн руб.

На вторичном рынке в Челябинске однокомнатные и двухкомнатные квартиры пользуются спросом в одинаковых долях — по 33%, по России — 32% и 33% соответственно. Однокомнатная недвижимость обойдется в 3,7 млн руб., двухкомнатная — в 5,1 млн руб. В целом по стране цены на такое жилье находятся на уровне 4,9 млн руб. и 6,6 млн руб.

Виталина Ярховска