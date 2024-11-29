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"Росгосстрах" в Ростовской области укрепляет авторитет компании у студентов-экономистов

Сотрудники филиала «Росгосстраха» в Ростовской области организовали ознакомительное мероприятие для группы студентов, обучающихся на экономических специальностях в Южно-Российском институте управления — филиале РАНХиГС. От лица компании перед учащимися выступили заместитель директора филиала по партнерским продажам Сергей Гречушкин и ведущий бизнес-тренер партнерского канала продаж Надежда Волочаева.

Они рассказали будущим экономистам и финансистам о тенденциях и перспективах отечественной страховой отрасли, и о флагмане рынка — «Росгосстрахе». Показали презентацию компании, подчеркнув достижения последних лет: рост сборов страховой премии, прибыли и активов. Чтобы вызвать интерес к страхованию у молодых людей, провели конкурс в формате телепередачи «Своя игра», вручив лучшим знатокам компании и страхового рынка корпоративные подарки с эмблемами РГС. И игра, и возможность из первых рук получить информацию об условиях работы и карьерных перспективах молодежи в «Росгосстрахе» очень заинтересовали студентов.

«Подобные мероприятия положительно сказываются на известности и репутации «Росгосстраха» среди студентов и в целом в вузовской среде, — отмечает Сергей Гречушкин. — Эта встреча позволила познакомиться и завязать рабочие контакты с руководством Южно-Российского института управления, с которым мы раньше системно не сотрудничали. В работе с университетами и колледжами региона мы решаем несколько важных задач. Конечно, стараемся «взять на карандаш» перспективных учащихся, чтобы после получения диплома пригласить их в нашу команду. Кроме того, тесные контакты с вузами позволяют реализовывать коммерческие проекты — такие, например, как страхование иностранных учащихся».

ПАО «Росгосстрах»

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