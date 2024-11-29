Родственники пропавших без вести свердловчан смогут сдать ДНК для их розыска

В Свердловской области родственники пропавших без вести или погибших солдат в зоне специальной военной операции (СВО) смогут сдать ДНК-материалы для их розыска, сообщил на пресс-конференции руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы начинаем сбор материала со следующей недели, будем работать вместе с военно-следственным управлением при следственном комитете. Они будут проводить исследования, результаты исследования будут направлены в Ростов. Для этого родственники могут подойти к нам в филиал фонда», — рассказал господин Якупов. По его словам, сейчас реализуется проект «Своиродные», направленный на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО.

Напомним, свердловский филиал государственного фонда «Защитники отечества» начал работу 1 июня 2023 года. Владимир Путин в апреле прошлого года подписал указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"». Фонд оказывает содействие ветеранам специальной военной операции (СВО), участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

Мария Шараева