Непринужденная сдержанность

«Слепая курица» в преддверии Нового года получила новую коллекцию итальянского бренда мужской одежды и аксессуаров Barena Venezia, предлагающего вещи в стиле soft tailoring. Компания появилась в 1993 году и создает классические предметы гардероба, в том числе мужские пиджаки, рубашки, брюки и трикотаж свободного, комфортного силуэта из качественных мягких тканей разных фактур.

Мужская одежда от итальянского бренда Barena Venezia Фото: Barena Venezia. Предоставлено «Слепая курица»

Дизайнеры бренда придают особое значение способам обработки тканей, создавая эффект помятости и застиранности, например, с помощью пилинга. В «Слепую курицу» уже поступили широкие брюки с защипами, свободные рубашки, объемные кардиганы с вязаным узором в «дедушкином» стиле, тренчи, бомберы и костюмы. Цветовая палитра Barena Venezia, как правило, сдержанная. В этом сезоне бренд сделал акцент на шоколадных, темно-синих и пыльно-бежевых оттенках.

Гламурные фантазии

Коллекция белья «Мистические красотки» от бренда Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur Коллекция белья «Мистические красотки» от бренда Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Коллекция «Мистические красотки» сезона осень-зима 2024 от британского бренда Agent Provocateur — декадентская, драматичная и озорная — как нельзя лучше подходит для праздничной феерии. Ключевыми цветами сезона стали темно-синий, ярко-красный, фиолетовый и розовый с акцентами золота и серебра. Кокетливые харнессы и наручники, украшения в виде цепей для тела с кристаллами Swarovski, игривые юбки, галстуки и платья — это элементы не просто маскарадного костюма, но стиля жизни. Среди самых эффектных нарядов — комплект белья Temptressa из баски и накидки из французского кружева с кристаллами, Coletta из нежного тюля с затейливыми резинками, длинное вечернее платье Elizabetta из черного французского кружева и баска Emerelda в бусинах. На время вечеринки фирменный корсет Mercy готов превратиться в коктейльное платье, а на исходе ночи его сменит шелковая пижама.

Северный контекст

Верхняя одежда из коллекции Khibiny от бренда Ruskala Фото: Ruskala

Бренд верхней одежды из кожи Ruskala родом из заполярного города Мурманска, где у зимы повышенные требования к гардеробу. Первая авторская коллекция бренда, представленная в 2021 году, включала дизайнерские дубленки, кожаные куртки и аксессуары из кожи и меха, превосходно скроенные и сшитые вручную в собственном дизайн-бюро Ruskala в Санкт-Петербурге. Для своих изделий бренд использует кожу премиальной выделки лучших кожевенных фабрик Италии. Изделия выпускаются лимитированными партиями с возможностью предзаказа. Первый дроп из коллекции осень-зима 24/25 Khibiny назван в честь горного массива Хибины, расположенного в Заполярье. В него входят дубленки, сумки, шарфы и головные уборы. Каждая деталь в коллекции напоминает о суровой красоте Севера.

Все сразу

Фото из рекламной кампании Geox Фото: Geox
Обувь от итальянского бренда Geox Фото: Geox

В ассортименте итальянского обувного бренда Geox найдется все, что может понадобиться для предновогодней вечеринки, праздника в кругу семьи, поездки за город и в горы. Для торжественных случаев подойдут классические элегантные туфли и ботильоны Geox Giselda на каблуках kitten heels. Дамы, предпочитающие твердо стоять на ногах, выберут модели на устойчивых каблуках-трапециях или актуальные лоферы: от ставших визитной карточкой бренда Geox Spherica EC1 и Geox Spherica EC7 с технологией амортизации подошвы до новинки сезона — лоферов с бахромой Geox Serilda в оттенке тауп с эффектом градиента. А романтичным особам бренд предлагает ботфорты Geox Spherica EC7 из экокожи или замши. Для долгих городских прогулок хороши челси или «армейские» ботинки Geox Lamidie + Grip из замши оттенка грейдж. Ну а если предстоит отправиться в горы, стоит остановить выбор на мунбутах Geox Milleiny с этновышивкой. Все модели зимней коллекции изготовлены по технологии AmphibioxTM, значит, можно не опасаться промочить ноги и испортить себе прогулку.

Обувь на елку

Дерби Baldinini и туфли No One Фото: NO ONE
Эксклюзивные новогодние украшения для клиентов бренда No One Фото: NO ONE
Туфли Pollini от бренда No One Фото: NO ONE

Компания No One постаралась создать в своих бутиках настроение приближающегося праздника. Бутики в ГУМе и «Авиапарке» оформило декораторское бюро Visionar под руководством Романа Ковалишина. Декораторы установили в витринах композиции с елями, рождественскими венками и гирляндами, украшенными гигантскими золотыми и серебряными шарами. Каждую покупку, сделанную до Нового года, No One решила сопровождать новогодним пожеланием, для этого попросила четырнадцать итальянских брендов-партнеров создать для клиентов бутиков коллекционные открытки. Возможно, кому-то повезет собрать их все. Но главное — для будущих покупателей приготовлено множество приятных мелочей. Самых заядлых шопоголиков ждет лимитированный набор елочных игрушек из фарфора ручной работы в виде бестселлеров брендов, представленных в бутиках: кроссовок с кристаллами от Principe di Bologna или казаков Vic Matie. Новогодняя елка с такими украшениями будет самой модной.

Остановиться на Павелецкой

Интерьеры отеля Glenver Garden Paveletskaya

Фото: Glenver Garden Интерьеры отеля Glenver Garden Paveletskaya

Фото: Glenver Garden

В Замоскворечье, одном из старейших районов центра Москвы, расположился новый отель Glenver Garden Paveletskaya. Он находится рядом с Павелецкой площадью и торговым центром с бутиками, ресторанами и барами. Отсюда легко добраться до любой точки города. В отеле 230 номеров разных категорий — от стандартных до представительского люкса с панорамной террасой с видом на старый город. Дизайн интерьеров и общественных пространств выполнен в светлых природных оттенках, часть люксов оборудована полностью укомплектованной кухней и стиральной машиной. Гастрономия Glenver Garden Paveletskaya представлена рестораном авторской кухни шеф-повара Дмитрия Дорофеева «THE Гарден». По утрам здесь подают завтраки, а во второй половине дня — блюда русской и европейской кухни из меню a la carte. На базе ресторана работает кондитерская Cake Lab., где изготовляют торты и десерты по индивидуальному заказу. Попробовать авторские коктейли можно в концептуальном баре 2G Bar.

Для проведения камерных мероприятий подойдет зал «Библиотека».

Культурные каникулы

Интерьеры отеля Acron Hotel Veliky Novgorod

Фото: Acron Интерьеры отеля Acron Hotel Veliky Novgorod

Фото: Acron

Пятизвездный отель Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals с современными интерьерами, открывшийся в октябре, ждет гостей на новогодние каникулы. Накануне праздника ресторан «Проун» представит гастрономическую интерпретацию идей русского авангарда, а утро 1 января можно провести в спа-центре отеля с бассейном. Консьержи отеля помогут записаться на экскурсию в Новгородский музей-заповедник Витославицы, выставку «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V–XVII веков в собрании Новгородского музея-заповедника» в Грановитой палате Новгородского кремля и на выставку «Золото Византии» в Музее изобразительных искусств.

Торжество по-китайски

Вид на отель Soluxe Hotel Moscow

Фото: Soluxe Вид на отель Soluxe Hotel Moscow

Фото: Soluxe

Soluxe Hotel Moscow построен с уважением к китайской культуре. Вот и новогодний ужин здесь будет шанхайским, с традиционными блюдами, музыкальным сопровождением, праздничной лотереей и DJ-cетом. Не обойдется праздничный вечер и без боя курантов, фейерверков и игристого. В распоряжении гостей люксы с новогодним украшением и видом на парк или празднично освещенный город с круглосуточным обслуживанием, подземный охраняемый паркинг, стильный лобби-бар Maffeo для танцевального продолжения вечера, а также поздний завтрак в ресторане NICCOLO. Тем, кто хочет побыть вдали от новогодней суеты, отель предлагает заказать ужин в номер. В меню — тартар из охлажденной макрели с томатной водой, имбирем и хреном, устрица фламбе с копченым яблоком и бер-блан, гребешок фламбе и коралловый сабайон, салат из томатов и сладкой хурмы с винно-ванильным дрессингом, утка конфи с зеленым горошком и картофельным крокетом или запеченный палтус с икрой, глазированной белой спаржей и соусом бер-блан. А на десерт — шоколадный бисквит с муссом из белого шоколада и конфи из пряной вишни.

Петербургская сказка

Интерьеры «Гранд Отель Мойка 22»

Фото: Kempinski Интерьеры «Гранд Отель Мойка 22»

Фото: Kempinski

«Гранд Отель Мойка 22» приглашает встретить Новый год в атмосфере сказки Гофмана и одноименного балета Чайковского «Щелкунчик» под сводами особняка на набережной реки Мойки с видом на Дворцовую площадь и Эрмитаж. Живая ель в лобби украшена игрушечными каретами, бантами, часами, лошадками, изготовленными художниками Петербурга. Рождественская ярмарка предлагает выбрать подарки для близких, попробовать глинтвейн, классический штоллен, имбирные пряники и шоколадные кексы. Любимая гостями Чайная гостиная превратилась в гостиную театральную. Здесь как в театре: бутерброды с икрой и шампанское в окружении праздничных декораций. Гостей отеля также ждут рождественское и традиционное чаепития, а кульминацией сказки станет новогодняя ночь.

Итальянская программа

Блюдо в ресторане отеля Stella di Mosca

Фото: Stella di Mosca Блюдо в ресторане отеля Stella di Mosca

Фото: Stella di Mosca

Отель Stella di Mosca, открывшийся в марте 2024 года в бывшем особняке графа Разумовского на Большой Никитской, предлагает ценителям современного дизайна провести новогоднюю ночь в стильных интерьерах и попробовать специальное новогоднее меню. В программе — выступление оркестра Московской консерватории и приглашенного итальянского артиста, праздничная фотосессия и анимационная программа для детей. Для праздничного стола в IL Ristorante итальянский шеф-повар Мануэль Пизу подготовит устричные и икорные станции, блюда с камчатским крабом, сахалинскими гребешками и средиземноморским лобстером. А также традиционные итальянские блюда: мецци паккери, плинские равиоли и карпаччо из вагю с белым трюфелем. На крыше президентского люкса расположится ледяной бар с шампанским и фирменными коктейлями. Рождественские домики из шоколада, традиционные итальянские панеттоне, праздничные десерты, лимитированные подарочные наборы и шоколадные конфеты от шеф-кондитера бутика шоколадного искусства La Cioccolateria дополнят новогоднее настроение. Гостей отеля ждет подарочный сертификат на посещение La Spa с индивидуально подобранными процедурами или полноценной программой от французского бренда Anne Semonin. А в первый день нового года отель приглашает собраться всей семьей на праздничном бранче.

Детокс и восстановление

В «Клубе здоровья и долголетия RODINA Чистые пруды»

Фото: Родина В «Клубе здоровья и долголетия RODINA Чистые пруды»

Фото: Родина

Команда премиального wellness-центра «Клуб здоровья и долголетия RODINA Чистые пруды» под руководством Александра Орлова разработала авторскую методику однодневных и продолжительных восстановительных программ, которые позволяют поддерживать физическое и ментальное здоровье даже в условиях плотного графика. В центре доступны также капельницы и инфузионные курсы, уход за лицом и телом, занятия в тренажерном зале, пилатес на реформерах. В клубе есть бассейн длиной 20 м и банный комплекс со спа-процедурами. После новогодних праздников особенно актуальна программа «Городской детокс», которая очистит организм, укрепит иммунитет, поможет скорректировать фигуру и даст ощущение прилива энергии.

Тропический интенсив

Праздничный салют в отеле Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

Фото: Sheraton Праздничный салют в отеле Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

Фото: Sheraton

С конца декабря 2024 года вплоть до празднования православного Рождества 7 января 2025 года отель Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa предложит гостям программу, полную веселья. Отдыхающие смогут заняться аэробикой в бассейне, рисованием морских пейзажей, плетением поделок из пальмовых листьев, поиграть в бинго, научиться делать скрабы для тела из кофе и фруктов, а также принять участие в гонках на каяках. Пятизвездный курорт Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa расположен в 15 минутах езды на катере от международного аэропорта Велана. В нем 176 номеров, к услугам гостей семь ресторанов и баров, спа-центр Shine Spa for Sheraton на отдельном острове и центр водных видов спорта. А о маленьких гостях позаботятся в детском клубе. Рестораны острова составили праздничные меню из блюд, традиционно сопровождающих встречу Нового года в разных регионах мира. Новогодний ужин пройдет под яркие фейерверки, за ним последуют танцы на пляже под зажигательные DJ-сеты. Утром можно будет заглянуть на оздоровительные процедуры в спа-центр, погулять по ботаническому саду, продегустировать авторские коктейли и поиграть в петанк под сенью пальм.

С доставкой на дом

В отеле «Лотте Отель Москва»

Фото: Lotte В отеле «Лотте Отель Москва»

Фото: Lotte

Этой зимой гостей отеля «Лотте» ждут застолья и чаепития, которые напомнят, как собирались в кругу близких в начале прошлого века. К эпохе русского модерна отсылает и убранство отеля с золотыми звездами и бантами из красного бархата. В середине декабря у входа в бар The Lounge открывается ярмарка Lotte Pop-Up Store. Здесь можно оформить предзаказ на деликатесы для праздничного стола от команды шеф-поваров ресторанов отеля: лосось домашнего посола, буженину и ростбиф, рыбу, утку и индейку для запекания дома и многое другое. На кондитерской ярмарке будут представлены фирменные кексы, пряничные домики и шоколад. 31 декабря в зале «Кристалл» пройдет ужин с деликатесами в сет-меню. Гвоздь вечерней программы — выступление Михаила Шуфутинского. Традиционное предложение на проживание в новогодние каникулы включает в себя апгрейд, завтраки, набор пряников ручной работы от шеф-кондитера и набор от итальянского бренда: свеча для дома, парфюм и крем для тела. 1 января в ресторане OVO завтрак будут подавать до 14:00. С 1 по 8 января в ресторане праздничное сет-меню. Лучшие блюда будут доступны для заказа в Yandex Ultima.

Место в первом ряду

Виды отеля The Carlton, Moscow

Фото: Carlton Виды отеля The Carlton, Moscow

Фото: Carlton

Забронировать люкс или смежные номера для всей семьи на новогодние каникулы в отеле в The Carlton, Moscow — значит оказаться в эпицентре праздника. Прогулки по Красной площади с пышными декорациями, рождественскими ярмарками и зимним катком в шаговой доступности от отеля наверняка станут частью счастливых воспоминаний. В этом году лобби отеля украшает новогодняя инсталляция российского художника Димы Шабалина «Воздушные замки», созданная при поддержке благотворительного фонда «Друзья» из деталей детских конструкторов, кусочков зеркал, кристаллов и других мелких объектов — апсайклинг-эксперимент и размышление на тему наследия детства. А 19 января в Бальном зале отеля продюсерская компания MuzArts представит балетную программу Concermania — гостей ждет современная хореография в исполнении Ильдара Гайнутдинова и других звезд Большого театра.

Приглашает Щелкунчик

В ресторане отеля «Балчуг Кемпински»

Фото: Baltschug Kempinski В ресторане отеля «Балчуг Кемпински»

Фото: Baltschug Kempinski

Новогодний ужин с живописным видом на Кремль обещает гостям отель «Балчуг Кемпински». Им покажут программу «В гостях у Щелкунчика» — с выступлением барабанщиков, шоу микромагии, танцем балерин под музыку Чайковского. Будут и лотерея с щедрыми подарками, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, популярные новогодние хиты в живом исполнении. При бронировании ужина в залах «Библиотека» и «Москва» отель дарит бесплатное проживание в номере в новогоднюю ночь, поздний завтрак 1 января, поздний выезд из отеля (до 15:00) и свободное посещение оздоровительного клуба «Балчуг» с бассейном, джакузи и сауной. В зале «Библиотека» новогодний гала-ужин начнется в 22:00 — роскошный шведский стол с огромным выбором закусок (в том числе бар морепродуктов с устрицами, камчатским крабом, осетриной, осьминогом, гребешками, тигровыми креветками, ассорти роллов и суши), а также холодные и горячие блюда и десерты будут сопровождать алкогольные напитки без ограничений, в том числе шампанское Moet & Chandon. В зале «Москва» и в более камерной обстановке залов «Суздаль» и «Палех» к ужину подадут шампанское Prevoteau-Perrier La Vallee Brut. Есть возможность устроить и уединенное застолье в одном из номеров или люксов отеля со специальным праздничным сет-меню от шефа. Детей от 3 до 12 лет ждет отдельная программа «Мастера игрушек», где им предложат создать Щелкунчика своими руками. А 1 января с 8:00 до 13:00 состоится праздничный новогодний завтрак.

Часовая пара

Часы L'Duchen Eternity Фото: L'Duchen

Швейцарский бренд L’Duchen считает, что кварцевые часы отлично подходят в качестве новогоднего подарка и мужчинам, и женщинам. Для сильной половины человечества — строгие и элегантные Carcassonne с индикатором даты, а для прекрасной — миниатюрные Eternity диаметром 32 мм. У Carcassonne корпус из нержавеющей стали, циферблат декорирован узором гильоше в виде дубового листа и водонепроницаемость до 50 м. У женских кварцевых Eternity циферблат из натурального перламутра, узор гильоше напоминает очертания песочных часов, а вместо часовых индексов — фианиты. У отметки «6 часов» размещено окошко даты.

Глянцевый минимализм

Обложка книги «Я-Янковская»

Фото: Эксмо Обложка книги «Я-Янковская»

Фото: Эксмо

Художница Маша Янковская, долгое время работавшая в глянцевых журналах, выпустила книгу «Я-Янковская» в жанре психологической автобиографии, в которой она рассказывает о семье, детстве, отношениях, творчестве и деньгах. Книга откровенная, местами провокационная, как и многие картины Маши. Среди самых известных работ Янковской картины «Неравный брак» и «Любовный роман», критики называют ее авторский стиль гламурным минимализмом, холодным эротизмом. Книга Янковской вошла в топ-3 самых продаваемых новинок холдинга «Эксмо».

Украшение стола

Барная коллекция Bollicine от стеклянной мануфактуры Venini Фото: Venini
Декантер из коллекции Bollicine от стеклянной мануфактуры Venini Фото: Venini

Венецианская стеклянная мануфактура Venini создала специально для российского рынка барную коллекцию Bollicine, в которую вошли бокалы из тончайшего муранского стекла четырех размеров: для белого и красного вина, воды и шампанского, а также декантер. Все предметы сделаны вручную, благодаря пудрово-розовому оттенку и мягкому ребристому узору они выглядят легкими и изящными. Изделия Bollicine станут идеальным украшением рождественского стола. Бокалы продаются в наборах по две штуки в коробках винного цвета в ЦУМе, ДЛТ, Barvikha Luxury Village, Третьяковском проезде и бутиках Gallery Royal.

Удовольствия в подарок

Интерьеры Barvikha Hotel & Spa

Фото: Предоставлено Mercury Интерьеры Barvikha Hotel & Spa

Фото: Предоставлено Mercury

Barvikha Hotel & Spa выпустил подарочные сертификаты номиналом от 50 тыс. до 200 тыс. руб., которыми можно оплачивать услуги отеля. Например, остановиться на уикенд в люксе, дизайн которого продуман до мелочей, попробовать уходовые и косметические процедуры в оздоровительном центре или посетить ресторан Barvikha Hotel & Spa. Такой подарок можно сделать близким или себе и погрузиться в мир комфорта и удовольствий.

Домашняя атмосфера

Аромат для дома из коллекции Mercury Home Collection Фото: Mercury

Компания Mercury, лидер российского рынка товаров и услуг класса люкс, представляет коллекцию премиальных ароматов для дома Mercury Home Collection. Основываясь на предпочтениях российского потребителя и учитывая модные тренды, Mercury предлагает ассортимент селективной домашней парфюмерии, созданной на юге Франции в соответствии с европейским регламентом из лучших ингредиентов. Среди создателей ароматов Mercury Home Collection — известный парфюмер Бертран Дюшофур, выпускник Грасской парфюмерной школы. Десять сбалансированных сложных ароматов объединены в линейки Iconic и Signature. В коллекции Iconic пять ароматов: Moscow со шлейфом пачули и сандалового дерева, а также Dubai, Calvados, Toscana Red и Bellini. Все композиции Iconic интенсивные и стойкие, что обеспечивает высокая концентрация душистых веществ: 20%. Ароматы линии Signature носят названия Monaco, Sardinia, St. Tropez, Marrakech и Santorini. Концентрация душистых веществ в них составляет 15%.