Ярославца будут судить за применение насилия к полицейскому

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 25 июля обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и пытался воспрепятствовать законным действиям полицейских, которые пресекали совершаемое правонарушение. Местный житель вырвал свою руку из рук сопровождающего полицейского и ударил сотрудника локтем в лицо.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Все доказательства по делу собраны, и оно передано в суд.

Алла Чижова