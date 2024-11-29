Дело о жестоком обращении отца с шестилетним сыном направлено мировому судье

Мировой судья по Октябрьскому району Уфы рассмотрит уголовное дело о жестоком обращении отца с шестилетним сыном. Уфимец обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

Инцидент произошел днем 6 ноября у лифта в многоквартирном доме по улице Академика Королева в Сипайлово. По версии следствия, отец сильно пнул сына сзади по ноге, увидев, что он ударил младшего брата. Мальчик упал в открытую кабину лифта и ударился головой, а его отец начал оскорблять и унижать его, пригрозив снова ударить. Ситуация была выявлена во время мониторинга СМИ и соцмедиа и сопровождалась видеозаписью. Личность отца установили. Он признал вину.

Майя Иванова