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В Казани благоустроят территорию Памятника павшим воинам 1823 года

В Казани благоустроят территорию вокруг памятника павшим воинам, объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на острове Казанка. Госэкспертиза Республики Татарстан одобрила проектно-сметную документацию на проведение работ.

В Казани благоустроят территорию Памятника павшим воинам 1823 года

В Казани благоустроят территорию Памятника павшим воинам 1823 года

Фото: Госэкспертиза Республики Татарстан

В Казани благоустроят территорию Памятника павшим воинам 1823 года

Фото: Госэкспертиза Республики Татарстан

Проект включает берегоукрепление, ремонт ограждения, установку лестницы и мостика, а также благоустройство территории с использованием доломитовой плитки. Также в храме запланированы ремонтно-реставрационные работы.

Памятник павшим воинам, известный как храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя, был построен в 1823 году по проекту архитектора Николая Алферова. Его история связана с событиями 1552 года, когда по приказу Ивана Грозного на месте братской могилы павших воинов был основан монастырь. Позже монастырь перенесли из-за паводков, а в память о захороненных в 1823 году построили нынешний храм.

С марта 2005 года памятник передан Русской православной церкви.

Застройщиком проекта выступает Казанская епархия, техническим заказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.

Ранее сообщалось о том, что в Арском районе реставрируют усадьбу, в которой жил татарский поэт Габдулла Тукай.

Анар Зейналов

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