Anna Asti, песни Егора Летова и спектакль «Вий» Коляды

На концертных площадках Екатеринбурга выступят Диана Арбенина, группа «Красная скрипка», певица Anna Asti, а также симфонический оркестр с хором, который исполнит хиты Егора Летова и «Гражданской обороны». В музеях можно посетить ночную экскурсию по Музею андеграунда и экскурсию «День 10316-й: падение стены», на которой расскажут историю Берлинской стены. В театрах — стать зрителями премьеры «Вий» в постановке Николая Коляды, увидеть спектакли «Суп из канарейки» с Татьяной Васильевой и «Обмен». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Диана Арбенина (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Диана Арбенина (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл 1 декабря выступит Диана Арбенина — солистка группы «Ночные снайперы». Она исполнит такие песни, как «Катастрофически», «31 весна», «Рубеж», «Столица», «Переживем» и другие. Стоимость билета на концерт — от 2,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Красная скрипка"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Группа "Красная скрипка"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 1 декабря выступит группа «Красная скрипка». В репертуаре «Красной скрипки» — композиции великих классиков в авторских аранжировках и произведения народной музыки в рок-обработке. Группа исполнит хиты Abba, Metallica, Prodigy, Nightwish, темы из таких кинокартин, как «Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», «Шерлок Холмс». В составе: Александр Рассказов (скрипка), Сергей Родионов (ударные), Тимофей Порозов (бас), Алексей Задемидко (гитара). Стоимость билета — 1 тыс. руб.

В «Синара Центре» 2 декабря пройдет концерт «В танце пламени: музыкальные легенды Средневековья». Хор и солисты Sinara Singers исполнят средневековые мелодии, пронизанные любовью, страстью и жаждой жизни. При этом в ткань концерта вплетены современные аранжировки. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Anna Asti

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Anna Asti

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На сцене МТС Live Холл 4 декабря состоится сольный концерт Anna Asti «Феникс». Она известна по таким песням, как «По барам», «Царица», «Топит», «Повело», «Верю в тебя», «Дурак», «Ночью на кухне», «Как любовь твою понять?», «Милый, прощай», «Бумеранг» и другим. Несмотря на новое звучание, певица сохранила свой фирменный стиль, и ее песни по-прежнему глубоко проникновенны. Стоимость билета — от 3,5 тыс. руб.

В Tele-club 5 декабря состоится концерт памяти Егора Летова с симфоническим оркестром и хором. Песни «Гражданской Обороны» поют под гитару во дворах, слушают на виниловых пластинках и стриминговых сервисах. Фигура Егора Летова давно приобрела культовый статус, а его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов: в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях или неожиданных по форме кавер-версиях. Зрителей ждут все любимые композиции «Гражданской Обороны» в ярком академическом звучании большого симфонического оркестра и вокального хора. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

На сцене Свердловской государственной детской филармонии 5 декабря состоится концерт «Танцы разных эпох». Квартета «13 струн» исполнят произведения Баха, Шнитке, Пьяццоллы и Хачатуряна. Прозвучат танго, полька, вальс и старинный бальный танец — аллеманда. После концерта танцоры клуба исторического танца «Pas De Cote» пригласят гостей на танцпол. Стоимость билета на концерт — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 6 декабря выступит группа «Любэ». Песни группы пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к ее природе и людям. В 2024 году коллектив отмечает юбилей 35 лет. Группа известна по таким песням, как «Атас», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за…» и другим. Стоимость билета на концерт — от 1,8 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 6 декабря выступят Сибель Кесе и квартет Алексея Черемизова. Сибель Кесе — звезда мирового джаза, которая отличается экспрессивным, завораживающим тембром. В программе концерта — джазовые стандарты, песни на французском, испанском и португальских языках, зажигательные танго. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 30 ноября пройдет экскурсия «День 10316-й: падение стены». На ней предлагается вспомнить основные вехи истории холодной войны и ее главного символа — Берлинской стены. Для кого-то она была антифашистским оборонительным валом, для кого-то 106-километровым ошейником, сомкнувшимся вокруг западной части Берлина, а для кого-то — личной трагедией, разделившей семью. Как город рос вокруг этого шрама, что случилось с людьми, которые решились преодолеть границу, как был создан «Тоннель 57» и что такое архив Штази — об этом поговорят на экскурсии. Стоимость билета — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерея "Синара Арт"

Фото: Елена Медведева Галерея "Синара Арт"

Фото: Елена Медведева

В галерее «Синара Арт» 30 ноября пройдет авторская экскурсия Павла Лопанова по выставке «Горизонты». Художник не только поделится своей концепцией горизонтов и вдохновивших его теорий, но и расскажет о способах создания цифровых произведений и видео, представленных в экспозиции. Его проект «Горизонты» представляет световые произведения, видео, а также цифровые работы. Стоимость полного билета на экскурсию — 300 руб.

В Музее андеграунда 6 декабря состоится ночная экскурсия «Тайны и загадки неформального искусства». Гостям предлагается исследовать темные коридоры и залы, наполненные множеством легенд неофициального искусства. На экскурсии они узнают историю создания самых интересных работ андеграунда, секреты и тайны мира подпольного искусства, а также как и почему это направление стало таким важным явлением в искусстве нашей страны. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор "Коляда-Театра" Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор "Коляда-Театра" Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Коляда-театре 3 и 4 декабря состоится премьера трагикомедии «Вий» в постановке Николая Коляды. В инсценировке автор постарался полностью сохранить текст знаменитой повести Николая Гоголя. Это история о трех учениках бурсы: богослов Халява — старший класс, философ Хома Брут — средний класс и совсем юнец — ритор Горобец. Это история и о том, что ничего в жизни бояться не нужно. Стоимость билета — 800 руб.

На сцене Дворца культуры железнодорожников 3 декабря компания «Новый классический балет» Михаила Михайлова представит балет «Щелкунчик». Впервые балет по всем известному сюжету был поставлен в 1892 году в Мариинском театре Петербурга. В 1966 году в Большом театре появилась постановка Юрия Григоровича, которую историки театра считают почти идеальным решением партитуры Петра Чайковского. Взяв за основу сценарий Петипа, Григорович создал сквозной сюжет всего спектакля. Второй акт из дивертисмента превратился в сказочное путешествие героев по елке, которое завершалось венчанием Мари и Щелкунчика. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Татьяна Васильева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Актриса Татьяна Васильева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 5 декабря покажут спектакль «Суп из канарейки» по одноименной пьесе Милоша Радовича. Многим известно, что часть женщин считает гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью, а большинство мужчин придерживаются противоположного мнения. Герои спектакля прожили в гражданском браке долгие 13 лет, а потом наконец решились узаконить отношения. И когда до регистрации брака остается всего пять минут, у них есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь. В ролях: Татьяна Васильева, Игорь Скляр, Максим Дорофеев. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На следующий день, 6 декабря, во Дворце молодежи представят постановку «Обмен» автора Михаила Шахназарова. По сюжету герои едут на поезде из Риги в Москву, что занимает у них всего одну ночь. Они могут сходить в ресторан, поболтать с попутчиком или попутчицей, услышать смешные истории и насмеяться от души, можно даже поиграть в мафию — в общем все зависит от того, кто сейчас рядом. Для успешного бизнесмена, директора элитной гимназии, странного психолога, бухгалтера, проводника и официантки одна из поездок в Москву не предвещала ничего необычного. Но случай, а может и сама судьба сделала их путешествие незабываемым. В ролях: Вадим Медведев, Павел Кассинский, Марина Богатова, Татьяна Дорофеева и другие. Стоимость билета на спектакль — от 1,8 тыс. руб.

Анастасия Таначева