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В Казани за сутки произошло 165 ДТП, задержаны пять нетрезвых водителей

В четверг, 28 ноября, в Казани произошло 165 ДТП, из которых три — с пострадавшими. Также задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

В Казани за сутки произошло 165 ДТП, задержаны пять нетрезвых водителей

В Казани за сутки произошло 165 ДТП, задержаны пять нетрезвых водителей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани за сутки произошло 165 ДТП, задержаны пять нетрезвых водителей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди аварий с пострадавшими — падение пассажира в общественном транспорте при резком торможении и два наезда на пешеходов: на нерегулируемом переходе и во дворе при движении задним ходом.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали троих водителей без прав. В полицию по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Анар Зейналов

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