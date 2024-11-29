В четверг, 28 ноября, в Казани произошло 165 ДТП, из которых три — с пострадавшими. Также задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за сутки произошло 165 ДТП, задержаны пять нетрезвых водителей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани за сутки произошло 165 ДТП, задержаны пять нетрезвых водителей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди аварий с пострадавшими — падение пассажира в общественном транспорте при резком торможении и два наезда на пешеходов: на нерегулируемом переходе и во дворе при движении задним ходом.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали троих водителей без прав. В полицию по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Анар Зейналов