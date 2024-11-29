В Испании пресекли работу перевозивших наркотики на украинских БПЛА преступников

Испанская полиция нейтрализовала преступную группировку, которая использовала украинских беспилотники для перевозки наркотиков из Марокко. Об этом сказано на сайте испанских правоохранительных органов.

В публикации говорится, что в Альхесирасе организованная преступная группа была нейтрализована в Альхесирасе, а беспилотные летательные аппараты, которые злоумышленники использовали в своих операциях, производили на Украине и затем транспортировали на юг королевства.

Представители полиции также привели подробности, связанные с техническими характеристиками дронов. Беспилотники могли перевозить около 10 кг запрещенных веществ за один рейс и имели дальность действия, превышающую 50 км.