Народные дружины созданы во всех районах Ярославля
В Ярославле народные дружины появились во всех районах города. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на публичных слушаниях по проекту городского бюджета на 2025 год.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Господин Молчанов напомнил, что для народных дружинников в этом году ввели выплаты в размере 200 руб. за час рейда.
«Мы видим, что людям, неравнодушным к безопасности, важно, что к ним обратились. В каждом районе такие дружины созданы. Есть штаб народных дружин, который в городе работает. Дружинники сегодня востребованы, нужны. Я вам скажу, что там, где работает народная дружина, а таких примеров сегодня много, действительно меняется отношение к порядку: эффект присутствия взрослого человека, отвечающего за порядок, имеет очень важное значение»,— сказал мэр.
По данным на сентябрь 2024 года, в Ярославской области было более 100 народных дружин, в которых состояли 1023 человека.