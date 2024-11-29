Народные дружины созданы во всех районах Ярославля

В Ярославле народные дружины появились во всех районах города. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на публичных слушаниях по проекту городского бюджета на 2025 год.

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Господин Молчанов напомнил, что для народных дружинников в этом году ввели выплаты в размере 200 руб. за час рейда.

«Мы видим, что людям, неравнодушным к безопасности, важно, что к ним обратились. В каждом районе такие дружины созданы. Есть штаб народных дружин, который в городе работает. Дружинники сегодня востребованы, нужны. Я вам скажу, что там, где работает народная дружина, а таких примеров сегодня много, действительно меняется отношение к порядку: эффект присутствия взрослого человека, отвечающего за порядок, имеет очень важное значение»,— сказал мэр.

По данным на сентябрь 2024 года, в Ярославской области было более 100 народных дружин, в которых состояли 1023 человека.

Алла Чижова