Катар хочет расширить посредничество между Россией и Украиной

Катар проводит переговоры в целях возможного расширения направлений посредничества между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед Аль-Ансари. Он отметил, что страна начала работать по вопросу обмена военнопленными, и добавил, что милитаризация конфликта не принесет пользы.

«Мы с самого первого дня работаем над поиском путей для [установления] диалога между Россией и Украиной»,— сказал он в эфире подкаста One Decision (цитата по ТАСС).

Господин Аль-Ансари опроверг появившуюся некоторое время назад информацию, что Катар перепродает оружие Украине. «Я сделал очень четкое заявление, что это не прерогатива Катара. Катар не помогает отправлять оружие в зону конфликта. Это не то, что мы делаем, ... учитывая нашу политику в отношении таких вещей»,— подчеркнул дипломат.

2 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в текущем году Украина согласилась на возвращение только 279 военнопленных, в то время как Минобороны РФ предлагала обменять 935. Всего с 2022 года Россия и Украина провели более 45 обменов, вернут около 3 тыс. военнослужащих.

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 18 октября по формуле «95 на 95». В конце сентября Россия вернула 103 военнослужащих, попавших в плен при вторжении украинской армии в приграничье Курской области. РФ передала Украине столько же военнопленных. Посредником в обоих обменах выступили ОАЭ.