Иран уведомил МАГАТЭ об установке новых центрифуг для обогащения урана

Иран установил новые центрифуги для производства обогащенного урана и проинформировал об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщило Reuters, ссылаясь на доклад МАГАТЭ. Решение Тегеран принял в ответ на резолюцию Совета управляющих международного агентства с критикой Ирана за «недостаточное сотрудничество». Обогащать уран до 5% Исламская республика будет на восьми каскадах центрифуг IR-6 на объекте в Фордо.

В отчете говорится, что уровень обогащения урана не будет превышать показатели, которые ранее были предусмотрены планом развития атомной отрасли на уровне 60%. В последний раз усовершенствованные центрифуги иранская сторона запустила 24 ноября.

21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял предложенную западными странами резолюцию, в которой подверг Иран критике за «неспособность в полной мере сотрудничать с агентством». Документ поддержали 19 стран, 3 выступили против, еще 12 воздержались. До этого агентство опубликовало доклад, согласно которому Тегеран проигнорировал требования ограничить ядерную программу и стал обогащать уран почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран раскручивает центрифуги».